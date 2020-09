Keskerakonna tipp-poliitikul tiksub 10 000-eurone valimisvõlg

Tallinna abilinnapeal Vadim Belobrovtsevil on alates 2019. aasta maikuust jäänud 10 847 euro ulatuses võlgnevusi Euroopa Parlamendi valimiste kampaaniast. Partei Saaremaa piirkonna juht Mihkel Undrestil on riigikogu valimiste kampaaniaks esitatud arvete eest endiselt maksmata 2716 eurot ning Euroopa Parlamendi liikmel Yana Toomil on märgukirjas öeldu kohaselt võlg 120 eurot.