Valitsus hakkab läbi vaidlema haigushüvitise maksmise skeemi

Et praegu esimest kolme haiguspäeva töötajatele ei hüvitata, soosib see olukorda, kus soovist sissetulekust mitte kaotada, käiakse haigena tööl. «Me propageerime ühiskonnas selgelt, et kui tunnete ennast halvasti, siis ei tohi tööle minna. Samas seda tehakse ikkagi sellepärast, et kolme esimest haiguspäeva ei hüvitata,» kirjeldas olukorda riigikogu sotsiaalkomisjoni just Tõnis Mölder (Keskerakond) hiljuti Postimehe otsesaates.