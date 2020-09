Helme: töötukassa palgatoetus on end ammendanud

Möödunud nädalal saatsid pea kõik Eesti turismitööstuse erialaliidud valitsusele kirja, milles palusid taastada töötukassa palgatoetus turismivaldkonnas tegutsevatele ettevõtetele hiljemalt tänavu oktoobrist kuni tuleva aprillini.

Erialaliidud tõid pöördumises välja, et sissetulekute kukkumine sektoris on olnud 50–90 protsenti. Nende hinnangul aitaks toetusmeede vältida suurusjärgus 15 000 inimese koondamist.

Peaminister Jüri Ratas märkis neljapäeval, et töötukassa palgatoetuse meede oli efektiivne, aga ka väga kulukas ning töötukassa reservis, millest meedet rahastati, on praeguse seisuga 6,5 korda vähem vahendeid kui kevadel, enne palgatoetuste rakendamist.

«Täna sellist reservi kindlasti töötukassas ei ole, et teha sama meedet, mis oli kevadel,» toonitas Ratas. «Kui rääkida ainult turismisektorist, seda tuleb loomulikult arutada, aga ma arvan, et neid sektoreid hakkab olema lähikuudel veel ja veel. Nii et minu arust seda vaadet tuleb vaadata natuke laiemalt,» lisas peaminister.

Välisminister Urmas Reinsalu ütles toetusmeetmeid kommenteerides, et järgmiseid meetmeid välja töötades peab arvestama pikemaajalise kriisiga. «Lühiajalist nii-öelda üleelamist, et selle loogikaga – paari kuu perspektiivis – see ei ole kindlasti järkusuutlik. Me peame vaatama majanduse puhul, mis on aasta ja mis on prognoosid pikema aja jooksul,» rääkis minister.

«Kohanemine, paraku ka kõige raskemat lööki kandvates sektorites, sellest ei ole pääsu,» nentis Reinsalu.

