OTSEPILT JA BLOGI ⟩ Jüri Ratas, Martin Helme, Urmas Reinsalu annavad valitsuse pressikonverentsil aru

Teiste päevakorrapunktide hulgas kiitis valitsus esitatud kujul heaks 13 päevakorrapunkti: Porto Franco OÜ-le kuueks aastaks investeerimislaenu andmise summas 39,4 miljonit eurot. Laenu väljastab KredEx. Laenu intress on 12 kuu EURIBOR pluss kaks protsenti aastas. Lepingutasu moodustab 0,2 protsenti laenulimiidi summast. Laenulimiit on lubatud kasutusse võtta osade kaupa, iga osa minimaalne suurus on vähemalt viis miljonit ja maksimaalne suurus 15 miljonit eurot. Laen peab olema tagatud teise järjekoha hüpoteegiga kinnistutele, mis asuvad Tallinna kesklinnas aadressil Laeva tn T6, Laeva tn 1, Kuunari tn 1 ja Kai tn 4.