Endine keskkonnaminister Vootele Hansen liitus Isamaaga

Hanseni sõnul on ta juba pikemat aega kaalunud Isamaaga taasliitumist. «Isamaaga liitumine on minu jaoks ennekõike juurte juurde tagasitulek, sest olen erakonna üks asutajatest ja kandideerisin Isamaa nimekirjas taasiseseisvunud Eesti esimestel valimistel 1992. aastal. Minu jaoks on oluline väärtuspõhine ja inimesi austav poliitika, mis tagab Eesti riigi püsimise. Isamaa on nende põhimõtete eest seisnud,» ütles ta.

Isamaa Tallinna piirkonna esimees Olle Koop tervitas Vootele Hanseni otsust. «Mul on väga hea meel, et lisaks uutele liitujatele on meil võimalik erakonda tervitada ka neid inimesi, kes on pärast eemalolekut otsustanud Isamaaga taas liituda. Vootele kandideeris meie ridades Riigikokku 2019. aastal, kuid Isamaaga liitumine näitab, et võime tema kogemuste ja teadmistega arvestada ka 2021. aasta kohalikel valmistel,» ütles Koop.