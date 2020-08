Minsk lubas Baltimaade sanktsioonidele kohaselt vastata

«Meie Balti naabrid käivitasid sanktsioonide spiraali. Me teatasime varem, et Valgevene on sunnitud võtma adekvaatseid vastumeetmeid selliste sammude algatajate suhtes. Seda ka tehakse,» ütles välisministeeriumi pressiesindaja Anatoli Glaz.

Ta lisas, et Valgevene on hoolikalt tutvunud Eesti, Läti ja Leedu avaldustega.

«Olgu kuidas on, aga need on meie naaberriigid, seetõttu omab nende arvamus meie jaoks tähtsust. Kuigi hiljutiste kiirustatud sammude valguses on seda kahjuks vähem ja vähem. Ja seda on kahetsusväärne nentida.»

«Meie iseseisva riigi ajalugu kinnitab kõnekalt, et igasugused katsed Valgevene suhtes sanktsioone kehtestada viivad nende algatajad vastupidisele tulemusele. Oleme täiesti veendunud, et ka Leedu, Läti ja Eesti tänane otsus ei saa erandiks. Me ootame kannatlikult hetke, mil terve mõistus võidab meie partnerite peades. Oleme kindlad, et see hetk saabub kiiremini, kui see mõnele võib tunduda,» ütles Valgevene välisministeeriumi kõneisik.

Eesti, Läti ja Leedu kehtestasid esmaspäeval sissesõidukeelu 30 Valgevene ametiisikule, nende seas president Aleksandr Lukašenkole, valimistulemuste võltsimise ja rahumeelsete meeleavaldajate vastu vägivalla kasutamise eest.