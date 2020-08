EKRE loodab järgmisel sügisel abielu mõiste rahvahääletusele panna

Avaldame EKRE avalduse täismahus ja muutmata kujul

Abielu kui perekonna alusväärtuse üle saab otsustada ainult rahvas. Ühiskonda lammutavate vasakäärmuslike poliitaktivistide ja neid innustava president Kersti Kaljulaidi süsteemsed rünnakud traditsioonilise peremudeli vastu tõestavad, et see peremudel vajab veelgi tugevamat, järjekindlat ja põhimõttekindlat kaitset.

Ühiskonna alusväärtuste tähenduse üle saab otsustada ainult rahvas. Just seetõttu on vaja anda rahvale sõnaõigus referendumil küsimuses, kas abielu kui perekonna alusväärtus tuleks määratleda põhiseaduses ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna.

Referendumi põhisisu ei seisne selles, kas anda LGTB+ inimestele õigusi juurde või mitte – kaalul ei ole mitte ainult end tõestanud peremudeli, vaid ka õhtumaise ühiskonna väärtuste püsimine. Just peredes, kus vanemad on püsivas abielus, sünnib keskmiselt rohkem lapsi ja nad on tervemad ning elus edukamad. Traditsiooniline perekond on lapsele parim kasvukeskkond. Abielu institutsiooni tuleb tugevdada, mitte lammutada – see on meie omariikluse üks garant.