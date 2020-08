VIDEO JA BLOGI ⟩ Ratas: Valgevene valimised polnud ausad ja läbipaistvad

Päevakajalistest teemadest on üleval näiteks Tanel Kiige ettepanek kehtestada üleriigiline alkoholipiirang, võimalikud muudatused lennuliikluses, turismisektori palve palgatoetuse jätkamiseks ning kehtestatud sanktsioonid seoses Valgevenega.

Peaminister Jüri Ratas selgitas, et Valgevene teemal on Eestil ja Balti riikidel eriline hoolsuskohustus olla väga aktiivselt pildis. «Peame õigeks sanktsioonid kehtestada tulenevalt sellest, et Valgevene valimised polnud ausad ja läbipaistvad,» sõnas Ratas.