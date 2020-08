Yana Toom: meie koalitsioonipartner lõhestab ühiskonda

«Mulle meenus, kui ma tänaseid sõnavõtte kuulasin, kunagi me Jüriga (peaminister Jüri Ratas - toim.) väitlesime ühes stuudios, kus ma iga tema lause peale ütlesin: «Jah, Jüri, ma nõustun sinuga, aga..» meenutas Toom, kelle sõnul, lubas Jüri Ratas, et kingib T-särgi, millele on kirjutatud «aga».

«Ma pole seda veel saanud, Jüri,» märkis Toom.

Toom oli õnnelik, et ta esines teises pooles, kus ei ole tema sõnavõtule enam nii palju tähelepanu, kuid ilma kriitikata ta ka olla ei saa. «Mingi hetk, kui ma kuulasin sõnavõtte, siis hakkas mul meeletult igav. Teate, selline kiidulaul hakkas: me oleme nii tublid, me teeme nii head tööd,» lausus eurosaadik, lisades, et see erakonna tublidus vastab ka tõele. «Aga ühe erakonna kongress peab olema see koht, kus me räägime ausalt teineteisega,» leiab Toom.

«Ma pean jagama teiega oma isiklikku emotsiooni,» lausus Toom. Tema sõnul pole pärast valitsuskoalitsiooni moodustamist lihtne olnud, kuna nii mõnigi parlamendikaaslane ei anna Toomile kätt. «Öeldes, et te olete EKREga koalitsioonis, ma teiega ei räägi. See oli päris vastik,» meenutas Toom.

«Me peame kogu aeg seletama ja õigustama,» tõi Toom välja. Eurosaadik ei salga, et koalitsioon teeb head tööd ning meenutades eelmist kriisi, siis sel korral Toomi sõnul, aidatakse ka päriselt inimesi.

«Aga see, et meie partner teeb meile liiga. Meie koalitsioonipartner lõhestab ühiskonda. Ma saan aru, et koalitsiooni tuleb hoida, aga ma heameelega jätaksin selle töö ministritele ja riigikogusaadikutele,» märkis Toom.

Ta leiab, et erakonna lihtliikmed peaksid olema konkreetsemad. «Ei pea olema nii, et me jätame oma liidreid pidevalt vabandama ja õigustama. Me peame ka sõna võtma ja taunima neid (valitsuserakonna - toim.) sõnavõtte, mida aegajalt ikka tuleb,» lisas Toom.

Toom märkis ära ka tõsiasja, et keegi sõnavõtjatest ei maininud Sveta Grigorjeva roosiaias peetud kõnet. «Olgem ausad, tal oli ka õigus. Kõige hullem tema kõnes oli, et ta ei hääleta enam Keskerakonna poolt,» toonitas Toom. Ka eurosaadikule on Eestis tänaval inimesed vastu tulnud ja öelnud, et nad enam ei hääleta Keskerakonna poolt. «Me peame mõtlema nende inimeste peale, peame olema selged ja taunima igasugust lõhestamist,» lisas ta.