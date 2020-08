Kaljulaid: riigikogu valis demokraatia ja diktatuuri vahel

«Eesti ühiskonnas on Valgevene küsimuses eri nägemused. Sel põhjusel ei ole tõesti sellel avaldusel kõigi meie kolleegide allkirju. Me oleme kuulnud ka argumente, kuidas Eesti ei oleks pidanud võtma seisukohta, et Valgevene valimiste tulemused võltsiti ja ei olnud legitiimsed,» rääkis Kaljulaid. «Mõned saadikud on seadnud kahtluse alla selle, kas me saame ikka kindlalt öelda, et valimistulemusi võltsiti. Loomulikult neid võltsiti. Ja me saame seda kindlalt öelda. Diktatuuri õigustajad on väitnud ka seda, et Valgevene tänavatele tulnud rahvas ei tea ise ka, mida ta tahab, ja et neil puuduvad liidrid.»

Kaljulaiu sõnul on ta veendunud selles, et enamik valgevenelasi ja eriti noorem põlvkond soovib elada vabas demokraatlikus riigis, kus toimuvad õiglased ja ausad valimised. «Nad soovivad ise otsustada oma tuleviku üle, nad soovivad kindlasti ka toimivat ja vaba majandust, mis looks igaühele võimalusele eneseteostuseks või ettevõtlusega tegelemiseks. Need vabadused ja õigused on meil siin Eestis kõigile täiel määral tagatud. Muidugi väärivad neid ka teised,» rääkis Kaljulaid.

Ta tõi välja selle, et Lukašenka kohta öeldakse vahel, et ta on tugev liider. «Minu meelest on vastupidi – Lukašenka ja temasugused on nõrgad liidrid. Tugev liider ei karda ausaid valimisi, ta läheb nendele valimistele ja võidab,» sõnas Kaljulaid.