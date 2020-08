Reinsalu: mida tugevam on rahvusvaheline surve, seda suurem on surve Valgevene võimudele

«Mida tugevam on rahvusvahelise kogukonna surve, seda suurem on surve Valgevene võimudele lõpetada vägivalla kasutamine oma rahva vastu. Kõige mõjusam ja nähtavam areen on ÜRO Julgeolekunõukogu, mille mandaadiks on muu hulgas konfliktiennetus. ÜRO, Euroopa Liidu ja NATO kõrval tegutseme aktiivselt ka OSCE-s ja Euroopa Nõukogus. Praegusele kriisile lahenduse leidmiseks on vaja alustada Valgevene erinevate osapoolte vahelist dialoogi,» kirjeldas Reinsalu.

Olukord Valgevenes on kriitiline. Tänaseks on kinnitatud vähemalt nelja inimese hukkumisest ning kümnete, võib-olla isegi sadade inimeste saatus on teadmata, nad on kadunud. Presidendikandidaat Svetlana Tsihhanovskaja kokkukutsutud koordinatsiooninõukogu on dialoogi alustamiseks mitmeid kordi tulutult pöördunud Lukašenka režiimi poole. Vastupidi, Valgevene võimud on koordinatsiooninõukogu vastu alustanud kriminaalmenetlust võimu vägivaldse haaramise süüdistuse alusel. Eriüksus OMON pidas eile kinni kaks koordinatsiooninõukogu liiget. Värskete teadete kohaselt on homseks kutsutud koordinatsiooninõukogu vastu algatatud kriminaaljuurdluse raames tunnistusi andma Nobeli kirjandusauhinna laureaat Svetlana Aleksijevitš.

Valgevene olukord on tõsine ja nõuab rahvusvahelise kogukonna täit tähelepanu. Kaalul on Valgevene kodanike põhivabadused, inimõigused, samuti geopoliitiline stabiilsus meie regioonis ja kogu Euroopas. Kinnitan Vabariigi Valitsuse nimel Riigikogule, et peame oma kohuseks valitsusena pöörata rahvusvahelise kogukonna tähelepanu sündinud vägivallale ja põhiõiguste jämedale rikkumisele ühes meie piirkonda kuuluvas riigis. Valgevene tulevik on Valgevene rahva valik, samas ei saa me leppida riigipoolse õigustamata ja seadusevastase vägivallaga oma kodanike vastu Euroopa südames. Inimõiguste ja põhivabaduste jõhkral rikkumisel, tapmistel ja piinamistel ei saa olla vaikivat aktsepti. Peame oma ülesandeks maksimaalset kaasaaitamist edasise vägivalla ärahoidmisele ja vabade valimisteni jõudmiseni Valgevenes ja Valgevene suveräänsuse säilimisele. Muu hulgas tähendab see ka vajadust ära hoida Venemaa sekkumine Valgevenes käivitatud protsessidesse jõuga.

Mida konkreetselt on Eesti teinud? Valgevenes toimuv avaldab otsest mõju nii Eesti kui kogu Euroopa julgeolekule. Meie eesmärk, Eesti valitsuse taotletav eesmärk on teha omalt poolt kõik selleks, et Valgevenes lõppeks vägivalla kasutamine rahva vastu, vabastataks poliitvangid ning alustataks võimu rahumeelset üleminekut poliitilise dialoogi kaudu. Selle saavutamiseks taotleme koos samameelsete riikidega olukorra teadlikkuse tõstmist rahvusvaheliselt, mistõttu oleme algusest peale võtnud Valgevene küsimuses riigina aktiivse rolli. Eesti riigijuhid on teinud juba järgmisel päeval pärast valimisi avaldused, mõistes hukka vägivalla ja repressioonid. Eesti asus koordineerima 11. augustil välja tulnud Põhjala ja Balti välisministrite hukkamõistvat ühisavaldust. Eesti tegi nelja riigi nimel 11. augustil ettepaneku Euroopa Liidu välisasjade kõrgele esindajale Josep Borrellile, et kutsuda kokku erakorraline välisasjade nõukogu, mis toimus 14. augustil. Erakorralise Euroopa Liidu välisministrite videokohtumise eel Eesti initsiatiivil saatsid kuus riiki – Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Taani ja Eesti – Euroopa Liidu kõigile liikmesriikidele ühiskirja, kus tegime ettepanekud konkreetselt Valgevene olukorra lahendamiseks. Esiteks, sihitatud sanktsioonid konkreetsete vastutajate vastu vägivallas ja valimiste võltsimises. Teiseks, kodanike ja kodanikuühiskonna toetamine. Kolmandaks, Euroopa Liidu eriesindaja saatmine Valgevenesse. Neljandaks, ühine teiste riikide mõjutamine kõikvõimalikes rahvusvahelistes inimõiguste organisatsioonides, see on töö, mis juba käib.

11. augustil kutsus Välisministeerium välja Valgevene suursaadik Vjatšeslav Katšanovi ja rõhutasime Eesti riigi nimel, et Valgevene võimud peavad koheselt lõpetama repressioonid ning Eesti jälgib toimuvat tähelepanekult. Kolm päeva pärast valimisi tõstatas esimest korda Eesti Valgevene teema ÜRO Julgeolekunõukogus. 18. augustil kujundas valitsus oma seisukohad Valgevenes toimuva suhtes ning otsustas muu hulgas eraldada 100 000 eurot Valgevene kodanikuühiskonna ja vaba ajakirjanduse toetamiseks. 18. augustil arutas Eesti ja Ameerika Ühendriikide eestvõttel ÜRO Julgeolekunõukogu Valgevene olukorda. 20. augustil vestlesin ma telefoni teel nii Svetlana Tsihhanovskaja kui ka Valgevene välisministri Vladimir Makeiga. Võin kinnitada, et Svetlana Tsihhanovskaja tänas Eesti riiki ja rahvast tugeva toetuse eest Valgevene kriisi lahendamisel ning demokraatia ja inimõiguste kaitsel. Valgevene välisministrile Makeile selgitasin ma Eesti Vabariigi positsiooni Valgevene valimiste mittetunnustamise küsimuses ning rõhutasin poliitilise dialoogi olulisust, mis viiks uute ning ausate valimiste korraldamiseni Valgevenes. Ühtlasi teavitasin teda kolme Balti riigi peaministri valmisolekust poliitilise dialoogi edendamiseks teha visiit Valgevenesse. Kahetsusväärselt Valgevene riigi nimel Valgevene välisminister ei pidanud seda praegu nende vaates asjakohaseks.

21. augustil leppisime Läti välisministriga kokku, et sarnaselt Leeduga asume kehtestama riiklikke sanktsioone vägivalla ja valimiste võltsimisega seotud Valgevene ametiisikutele. Oluline on tegutseda kiiresti ning töö lähiajal nende sanktsioonide jõustumiseks, rahvuslike sanktsioonide, sellel teemal käib. Valgevene teema on keskne neljapäeval ja reedel toimuval Berliini mitteametlikul Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel. Eesti valmistab ette täiendavaid arutelusid ÜRO Julgeolekunõukogu formaadis.

Euroopa Liit on reageerinud Valgevenes toimuvale operatiivselt. On asjakohane, et Euroopa Liit suutis konsensuslikult kujundada oma hinnangud Valgevenes toimuva suhtes. Praegusele kriisile lahenduse leidmiseks on vaja alustada Valgevene erinevate osapoolte vahelist dialoogi. Eesti toetab Valgevene rahva tahet muutusteks riigis ning oluline on vägivalla eskaleerumise ärahoidmine, kinnipeetute vabastamine ning vägivalla eest vastutajate kohtu alla andmine. Tarvis on ühiskondlikku dialoogi ning rahumeelset poliitilist lahendust, mis eeldab uute vabade ja demokraatlike valimiste korraldamist. Avaldan Vabariigi Valitsuse nimel poolehoidu Riigikogus hetk hiljem hääletusele tulevale parlamendi avaldusele ja võin kinnitada, et Vabariigi Valitsus käsitleb eda ühemõttelise mandaadi ja kohustusena aktiivseks tegutsemiseks Valgevene poliitilise kriisi lahendamisel. Aitäh teile!