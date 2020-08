Keit Pentus-Rosimannus: riigid ei tohi seista silmad kinni, sest see üksnes julgustab diktaatoreid järgmistele avantüüridele

«Euroopa Liit ja lääs laiemalt peab hoidma ukse demokraatliku Valgevene eest võitleva rahva jaoks avali ja kindlustama, et Valgevene rahvas saaks teha otsuse oma tulevikutee valiku osas vabalt, hirmu, vägivalla ja ähvardusteta. Meie kohus on mitte jätta valgevenelasi üksi vastamisi diktaatoritega, mitte jätta Valgevenet diktaatorite mängukanniks,» ütles tänasel riigikogu erakorralisel istungil Pentus-Rosimannus.

«Tänane parlamendi avaldus Valgevene demokraatia ja kodanikuühiskonna toetuseks on just seetõttu oluline. Veel olulisem on nüüd, et avaldusele järgneks konkreetne kava ja tegevused, et sealsele vaba ühiskonna eest võitlevale kodanikuühiskonnale tegelikku tuge pakkuda,» lisas ta.