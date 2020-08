OTSEPILT ⟩ Riigikogu arutab olukorda Valgevenes

Avalduse eelnõu seletuskirjas nendivad parlamendisaadikud, et sündmuste areng Valgevenes 2020. aasta 9. augusti presidendivalimiste eel, ajal ja pärast valimisi on murettekitav ning riigikogu soovib avaldada toetust Valgevene rahvale tema võitluses vaba, demokraatliku ja väärika tuleviku eest.

«Eesti rahvas mäletab abi, mida osutati meile teiste riikide, eriti Põhjamaade poolt meie vabaduspüüdlustes. Riigikogu kinnitab, et Eesti on valmis omakorda igakülgselt aitama teiste riikide, eriti meie naabrusriikide rahvaid nende vabaduspüüdlustes. Seepärast on oluline, et lisaks sanktsioonidele tuleb Euroopa Liidul ja liikmesriikidel töötada välja pikaajaline poliitika Valgevene kodanikuühiskonna toetamiseks,» seisab seletuskirjas.