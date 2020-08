Sotsid tunnustavad Keskerakonna poliitilist sihti

«Tervitan Keskerakonna seisukohta, mis ütleb, et tervikliku pikaajalise hoolduse süsteemi käivitamine ja sotsiaalvaldkonna täiendav toetamine on möödapääsmatult vajalik. Peaministripartei on võtnud lõpuks kuulda sotsiaaldemokraatide ettepanekuid ja mõtteid hoolekande reformi asjus,» ütles Kütt.

Küti sõnul on Keskerakonna avalduse tekst suurel määral sarnane sotsiaaldemokraatide poolt veebruaris riigikogus algatatud eelnõu ja selle seletuskirjaga. «Kahjuks hääletati Keskerakonna saadikute häältega meie eelnõu maha. See kohustas valitsust töötama välja lahendused, et 2021. aastas algaks üleminek oluliselt inimkesksemale ja paremini rahastatud hoolduse korraldusele,» rääkis Kütt.

«Paraku ei toetanud rahanduskomisjoni kuuluvad keskerakondlased ka minu poolt tulumaksuseadusele tehtud muudatusettepanekut, mille kohaselt saaksid inimesed, kes maksavad oma lähedaste hooldekodu eest, selle oma maksustatavast tulust maha arvata.»