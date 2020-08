Karilaid: juba täna ütleme EKRE-le ning Isamaale aitäh

«Poliitiline konkurents on tihe, aga meie oleme tugevamad. Ja me näitame seda kõigile,» leiab ta.

«Meie suurim poliitiline vastand on jätkuvalt Reformierakond. Keskerakond ärgitab eriarvamusi, nemad tahavad ainult ühte arvamust. Meie ütleme, et kommertspangad on siin liialt hõlptulu teeninud. Nemad räägivad: enne pangad, siis inimesed. Meie otsime eelarvekulutustele finantsvõimendusi, et luua oma inimestele parem elukeskkond, nemad räägivad kärbestest ja tasakaalust. Nagu nad ütlevad - siis jätame naabritele viisakama mulje. Just nagu oleksid naabrid need, kes Eestit valitsevad ja tüürivad,» lausus Karilaid kongressil. «Ei, Eestil on omaenda valitsus. Ja selle valitsuse eesotsas seisab Keskerakond.»

Ta meenutas erakondlastele, et valitsus ei olda üksinda. «Koos Isamaa ja EKREga oleme Eestile avanud laia võimaluste akna. Meie ühine eesmärk on arendada majanduslikku ja sotsiaalset elu kiiremini kui ükski teine valitsus Eesti ajaloos,» rääkis Karilaid, lisades, et aastal 2023 on selle õnnestumist näha.

«Head erakonnakaaslased!

Tänane Keskerakond on edukam kui iial varem oma ajaloos. Küsigem: tänu millele? Millele on rajatud meie tänane positsioon?

Esimesed kaks asja on kannatlikkus ja tarkus. Pikkadeks aastateks opositsiooni surutult ei jooksnud me laiali ega surnud erimeelsuste kätte, vaid tabasime targalt hetke, kus Eesti oli valmis meie võimuletulekuks. See sai võimalikuks aastal 2016, kui Reformierakond oli valimistejärgse kolme aastaga riigi arengu seisanud ja maad oli võtnud lootusetu stagnatsioon.

Võimule tulnud, on Keskerakond näidanud pühendumust ja töökust. Me lükkasime Eesti uuesti käima. Algas majanduskasv. Keskerakondlased tundsid, et saavad osaleda poliitika loomes.

Meil oli julgust. Aga oma praegusel valitsusajal 2019-2023 peame veel rohkem julgema. Me mäletame aastat 2009, kriisiaeg, kus eelarvevahendeid kärbiti, lõigati ja kleebiti. Inimesi ergutati laenu võtma, aga riigilaenus nähti saatanat. Meie julgesime arenenud lääneriikide moodi võtta riigilaenu, et hakata seda kasutama ühiskondliku hüve loomiseks, majandusarengu tagamiseks.

Neid, kes tahavad Keskerakonda sadulast paisata, on palju. See on igati demokraatlik poliitiline konkurents. Aga meie oleme tugevamad. Ja me näitame seda kõigile.

Meie suurim poliitiline vastand on jätkuvalt Reformierakond. Keskerakond ärgitab eriarvamusi, nemad tahavad ainult ühte arvamust. Meie ütleme, et kommertspangad on siin liialt hõlptulu teeninud. Nemad räägivad: enne pangad, siis inimesed. Meie otsime eelarvekulutustele finantsvõimendusi, et luua oma inimestele parem elukeskkond, nemad räägivad kärbestest ja tasakaalust. Nagu nad ütlevad - siis jätame naabritele viisakama mulje. Just nagu oleksid naabrid need, kes Eestit valitsevad ja tüürivad. Ei, Eestil on omaenda valitsus. Ja selle valitsuse eesotsas seisab Keskerakond.

Ka valitsuses pole me üksi. Koos Isamaa ja EKREga oleme Eestile avanud laia võimaluste akna. Meie ühine eesmärk on arendada majanduslikku ja sotsiaalset elu kiiremini kui ükski teine valitsus Eesti ajaloos. Aastal 2023 selgub lõplikult, mil määral me seda oleme suutnud. Aga juba täna ütleme oma koalitsioonipartneritele EKREle ning Isamaale aitäh pühendumuse, töökuse ja julguse eest, mida nad meiega jagavad. Me oleme lubanud poliitikat ühiselt ellu viia 4 aastat. See oleks uus kvaliteet taasiseseisvunud Eesti valitsemiskultuuris. Seda ei kõiguta Reformierakond, kes ajalehekuulutuste vahendusel teeb omapoolsed tööpakkumisi.

Keskerakond on ühendaja - me ei salga ühiskondlikke eriarvamusi, me julgeme neid tunnistada ja liita need Eesti poliitilise mõttega. Eesti on täna ideoloogiliselt ning ideeliselt kirju ning virvendav.

Keskerakond aga ei välista mitte kedagi - ei rahvuslasi ega kosmopoliite, ei pahem- ega parempoolseid, ei liberaale ega konservatiive, ei eestlasi ega mitte-eestlasi. Meie nimi on Keskerakond, sest me oleme Eesti elu keskmes. Püsigem seal!

Ilusat kongressi!»