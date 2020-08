VIDEO ⟩ Kõlvart: meie roll ei seisne selles, et valida endale parim partner EKRE ja Reformierakonna vahel

«Mulle meeldib korrata, et keel on kultuuri selgroog. Kultuur omakorda on igale rahvusele vundament. Kui ei ole keelt ja kultuuri, ei ole rahvust. Pole rahvust, siis ei ole ka riiki,» leiab Kõlvart, kellele on keel iseenesest väärtus.

«Väärtused on see, mida peab kaitsma iga erakond, valides selleks enda maailmavaated ja ideoloogiad. Võib olla erakonna kongress on see koht, kus tuleb väärtused endale selgeks teha, täpsustada ja sõnastada,» lausus Tallinna linnapea.

Kõlvartile on erakonna väärtused need, mis ei sõltu, kas ollakse koalitsioonis või opositsioonis. «Väärtused on selgelt sõnastatud meie valijatele, et nad saaksid täpselt aru, mida Keskerakond esindab ja kaitseb. Sõna ei ole vaba, sõna eeldab vastutust,» rääkis ta.

«Iga kord, kui poliitik võtab sõna, siis ta peab mäletama, et see pole pelgalt tema emotsioonide kirjeldus, vaid see ongi tema väärtuste peegeldamine ja nende loomine Eesti ühiskonnas,» lausus ta, lisades, et see ongi poliitiku suur roll. «Kui see on talle arusaadav, siis saab öelda, et ta pole lihtsalt poliitik vaid ka riigitegelane,» selgitas erakonna aseesimees.

«Kahjuks tuleb tunnistada, et viimasel ajal kasutatakse tihti poliitilisel tribüünil ja ka valitsuse tribüünil sõnu, mis ei ühenda inimesi vaid vastupidi: solvavad, eraldavad, jagavad. Ka see läheb kokku meie erakonna väärtustega?» küsis Kõlvart, kelle meelest see kindlasti partei väärtustega kokku ei lähe.

«Meie roll ei seisne selles, et valida endale parim partner EKRE ja Reformierakonna vahel,» lisas Kõlvart. Tema meelest seisneb erakonna roll selles, et kaitsta enda mõtteid ja väärtuseid, mida ollakse suutelised ka ellu viima. «Kas me oleme suutelised selleks? Meie erakond valitsuses näitas seda,» vastas Kõlvart.

Tema sõnul ei ole seda aga alati näha. «Ka meie retoorika peab olema konkreetsem ja kindlam. Ja kui on mõtteid ja avaldusi, mida me ei aktsepteeri, siis me peame andma selleks ka kindla signaali,» toonitas ta. «Punased jooned on tegelikud need samad väärtused, mida tuleb kaitsta ja näidata.»

Erakonna aseesimehele on viimasel ajal tekkinud tunne, et tolerantseid mõtteavaldused on muutunud pelgalt moodsaks. «Ma isegi ei tea, kas ma olen õige inimene ja õiges kohas, et rääkida väärtustest. Või selleks peaks mul olema seljas roosa kleit ja rääkida sellest tuleks roosiaias,» märkis ta.

«Aga ma arvan, et meie erakonna omapära seisnebki selles, et me kaitseme oma väärtuseid sõltumata sellest, kas me oleme võimul või opositsioonis,» rääkis Kõlvart.