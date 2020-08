VIDEO ⟩ Mailis Reps: kas EKRE sobib meile partneriks? Või sobib libe aga mõnus Reformierakond?

Repsi rääkis oma sõnavõtus, et erakonnaga on kõik need inimesed, kes seda soovivad. «See põhimõte on kõik need aastad olnud – oled sa maal, oled sa linnas, räägid sa kodus eesti või mõnda muud keelt, - Keskerakond seisab sinu väärtuste eest. Just nende põhimõtete eest oleme seisnud ka kahel viimasel aastal,» ütles Reps, lisades, et viimased kaks aastat on olnud väga rasked koroonaviiruse, vastuolude, poliitiliste võitluste ja vaidlustes üsnagi vastuoluliste koalitsioonipartneritega.