Korb: Keskerakond on nagu Tallinna linn, mis ei saa kunagi valmis

«Keskerakond on ligi neli aastat kandnud valitsusvastust ja oleme sellega hästi hakkama saanud. Koalitsioonierakondadest on meie meie toetus kõrgeim ja Jüri Ratas on olnud eelistatuim peaministrikandidaat,» lausus Korb Keskerakonna liikmetele.

«Keskerakonnas on ka sisemiselt läbi viidud märkimisväärseid muudatusi,» märkis Korb, lisades, et tööle hakanud piirkondlike koordinaatorite süsteem, mille eesmärgiks on olla nähtav eelkõige kohalikul tasandil ning suhelda inimestega silmast silma.

Peasekretäri sõnul on kahe aasta jooksul palju ära tehtud. «Keskerakond on nagu Tallinna linn, mis ei saa kunagi valmis,» lisas ta. Erakond on Korbi silmis teinud suuri jõupingutusi, et vabaneda eelmise juhtkonna tegevuse tagajärjel saatvatest raskustest. «Me saame sellest võitu ja läheme edasi veelgi tugevamana! Järgneva aasta jooksul tuleb meil koondada kogu oma energia kohalike omavalitsuste valimisteks,» lausus Korb.

Avaldame Keskerakonna peasekretäri pöördumise täiesmahus:

«Head erakonnakaaslased!

Keskerakonna eelmisest kongressist Pärnus on möödas kaks aastat, kuid minu jaoks oli see justnagu eile. Mäletan eredalt emotsioone ja ühiseid koosveedetud hetki. Vahepealne aeg on möödunud justnagu linnutiivul. Samas oleme suutnud kahe aasta jooksul palju ära teha nii valituse, Riigikogu ja kohalike omavalitsuste tasandil kui ka erakonna töökorralduses.

Keskerakond on ligi neli aastat kandnud valitsusvastust ja oleme sellega hästi hakkama saanud. Koalitsioonierakondadest on meie meie toetus kõrgeim ja Jüri Ratas on olnud eelistatuim peaministrikandidaat. Riigikogus on Keskerakonna fraktsioon hoolimata tulistest vaidlustest näidanud hääletustel üles üksmeelt ning üheskoos oleme vastu võtnud mitu meie jaoks olulist seaduse eelnõud. Olgu selleks siis erakorraline pensionitõus, apteegireform või lisaeelarve, mis on oluliselt leevendanud koroonakriisi mõjusid Eesti elanikele.

Keskerakond kuulub koalitsiooni mitmetes suuremates omavalitsustes. Lipulaevaks on kahtlemata Tallinna linn, kuid vähemtähtis ei ole meie võimupositsioon Haapsalu ja Valga linnas või Jõhvi vallas. Keskerakond peab tähtsaks Eestimaa ühtlast arengut ja inimväärse elu võimaldamist ka maapiirkondades ning seetõttu on sinna eraldatud suuri summasid investeeringuteks.

Keskerakonnal on rohkem kui 14 700 liiget. Oleme võimas jõud! Oleme Eesti suurim erakond! Tavapäraselt liitub just valimiste eel meiega palju tegusaid inimesi, kes soovivad Eesti ja oma kodukandi arengus kaasa rääkida. Kutsun siinkohal praeguseid liikmeid üles aktiivsete inimestega ühendust võtma, et neile Keskerakonna tegemisi ja maailmavaadet tutvustada. Järgmisel aastal toimuvatele kohalike omavalitsuste valimistele stardib Keskerakond kõrgeimate eesmärkidega.

Keskerakonnas on ka sisemiselt läbi viidud märkimisväärseid muudatusi. Ladusalt on tööle hakanud piirkondlike koordinaatorite süsteem, mille eesmärgiks on olla nähtav eelkõige kohalikul tasandil ning suhelda inimestega silmast silma. Uued bürood on saanud endale Rapla, Tartu, Rakvere ja hiljuti ka Põlva. Need on hubased kooskäimiskohad, kus saab käia juttu puhumas ja kohvi joomas. Eestimaal ringi reisides olete Keskerakonna büroodes alati teretulnud.

Koroonaviiruse leviku tõttu on olnud keeruline korraldada suuremaid koosviibimisi ja väljasõite. Keskerakonna uudiste ja info levitamiseks oleme jõuliselt panustanud sotsiaalmeediasse. Meie tegemistel saab silma peal hoida nii Facebookis kui ka Instagramis. Hakka Keskerakonna jälgijaks ja saa osa meie tegemistest!

Kahe aasta jooksul on palju ära tehtud, kuid Keskerakond on nagu Tallinna linn, mis ei saa kunagi valmis. Oleme teinud suuri jõupingutusi, et vabaneda eelmise juhtkonna tegevuse tagajärjel meid saatvatest raskustest. Me saame sellest võitu ja läheme edasi veelgi tugevamana! Järgneva aasta jooksul tuleb meil koondada kogu oma energia kohalike omavalitsuste valimisteks. Selleks, et just Keskerakond inimesi kõnetaks, tuleb üheskoos teha ajurünnakuid ja kokku panna parim valimisprogramm.

Keskerakonna kongress on iga kahe aasta tagant toimuv suurim erakonnasisene üritus. Seekord kohtume legendaarses Kalevi spordihallis, kus pärast põhjalikku remonti on säilinud isikupära ja ajaloohõng. Tegemist on väärika kohaga, kus valida liikmed Keskerakonna juhtorganitesse. Elame kaasa kandidaatidele ja naudime üksteise seltskonda.»