FOTOD ⟩ Keskerakond hääletas Ratase esimeheks ning valis uue juhatuse

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles Tallinnas alanud kongressi kõnes, et Keskerakonnal on omade ja võõraste asemel ainult meie inimesed.

«Meil tuleb tegutseda ja näidata, et Eesti Keskerakonnal on omade ja võõraste asemel ainult, ma rõhutan ainult meie inimesed» rääkis Ratas. «Keskerakonna tugevus on alati olnud meie võime erinevaid inimesi ühendada, ehitada sildu äärealade ja keskuste vahel, eesti ja vene keelt kõnelevate inimeste vahel, madala ja kõrge sissetulekuga inimeste vahel, noorte ja vanade vahel. Samuti pakkuda välja kaalukaid ideid, mis elu Eestis edasi viivad. Me teeme tegusid ja viime ellu algatusi, mis toovad kasu kõigile ühiskonna liikmetele. Keskerakonna kohustus ja vastutus on võidelda selle eest, et Eesti riik oleks alati näoga inimese poole.»