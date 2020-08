Solman Pärnitsa juhtumist: meie põhiseaduslik institutsioon, Vabariigi President on vait

Paar päeva tagasi tunnustati inimesi, kes on andnud omapanuse vägivallaennetusse. Tunnustati ka Mikks Pärnitsat, kes astus kõnepulti roosas minikleidis. Justiitsministri sõnul Pärnits väitis oma kõnes, et traditsiooniline perekond on lapsele kõige ohtlikum koht. Rahvastikuminister Riina Solmani sõnul tuleb keskenduda veel sellele, et Pärnits on solvanud endast vanemaid inimesi.