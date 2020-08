FOTOD ⟩ Kracht ja Menning jätsid erikomisjonide istungile tulemata

Riigieelarve kontrolli esikomisjoni esimehe Jürgen Ligi sõna enne istungit, et komisjonid võiksid täna teada saada USA advokaadibüroo palkamisega seotud vastuolude tekkepõhjused, mis on seni segaseks jäänud. «Seekordsed kutsutud saavad aidata asjasse selgust tuua,» märkis Ligi.

Korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik leiab, et eelmistel komisjonide istungitel ilmnenu ja erinevad dokumendid lubavad öelda, et Eesti riik ei oleks pidanud sõlmima lepingut Louis Freeh' bürooga ning leping ise on nõrk. «Kuidas selline leping sündis, selles tulebki selgusele jõuda,» selgitas Raik.