Urmas Paet: EL peaks nõudma Beiruti plahvatuse sõltumatut uurimist

Eurosaadiku Urmas Paetile (Reformierakond) tuli uudis Beirutis toimunud tugeva plahvatuse ning selle ulatuslike kahjude kohta suure šokina. «Liibanon oli juba enne plahvatust raskes olukorras Covid-19 pandeemia ja majanduskriisi tõttu ning lisaks on Liibanonis maailma suurim arv põgenikke elaniku kohta. Niisiis on riigil mitmeid raskusi,» ütles Paet. Seetõttu on tema sõnul ELi igakülgne abi plahvatusjärgsele Liibanonile väga tähtis.