Erakond Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder nentis saates «Otse Postimehest», et Parempoolsete ühenduse näol on tegu põrandaaluse tegevusega, mille eesmärkide osas on vaja selgust. «Sellest manifestist võib välja lugeda, et erakonna ideoloogia tahetakse pöörata hoopis liberaalseks,» sõnas ta.