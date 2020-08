Erakondade toetused ⟩ Sotsid tõusid Eesti 200 mööda

Kuigi nädalaga erakondade toetusprotsentides märkimisväärseid muutusi ei toimunud, siis pikemaajaliselt on näha, et jätkub mai lõpus alanud Reformierakonna kerge tõusutrend ning juuli esimeses pooles alla 16 protsenti langenud EKRE toetus on tõusnud taas üle 17 protsenti. Keskerakonna toetus nädalaga ei muutunud.