Raik: Freeh' lahkumine advokaadibüroost on üllatus

FBI ekspeadirektori Louis Freeh' lahkumine rahandusminister Martin Helme palgatud advokaadibüroost Freeh, Sporkin & Sullivan on üllatus. Seda enam, et riigikogu erikomisjonide liikmed ei tea siiani, mis on lepingu sisu ning kuidas selleni jõuti, kommenteeris riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juht Katri Raik (SDE).