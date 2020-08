Jürgen Ligi Louis Freeh'st: enda nime ta puhtaks ei pese

Jürgen Ligi sõnul näitab Louis Freeh vangerdus seda, et üks kolmest punktist, mille tõttu ta on Eestis kriitika all, on nüüd ära langenud. «Üks kolmest punktist selle mehe kritiseerimisel või välistamisel oli selle büroo taust,» selgitas Ligi Postimehele. Ligi kolm punkti on advokaadi isik, tema büroo klientuur ja Vene-meelsed hoiakud.