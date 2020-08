Rahandusminister Martin Helme poolt rahvusvahelist rahapesu uurima palgatud USA advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan endine juht (teatas oma lahkmisest eile õhtul) Louis Freeh rääkis esmaspäeval Postimehele, milles seisneb büroo töö Eestit esindades ja põhjendas, miks huvide konflikti süüdistus on väär. «Kui Danske polnud seotud Prevezoniga, siis on terve see huvide konflikti jutt mitte ainult vale, vaid absoluutselt vale,» ütles Freeh «Otse Postimehest» erisaates.