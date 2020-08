GALERII ⟩ Martin Helme erakonna suvepäevadel: EKRE peab kasvama kõige suuremaks erakonnaks

«Oleme Eesti kõige dünaamilisem ja ambitsioonikam erakond. Aga paigalseis ja rahulolu iseendaga tähendab tagasiminekut. Kuigi me oleme konservatiivid, vaatame me kogu aeg tulevikku,» kõneles Helme ligi kuuesajale inimesele. «Oleme ainus erakond Eestis, kes on oma liikmeskonda pärast valimisi kasvatanud, kuid me peame kasvama Eesti kõige suuremaks erakonnaks. Meie sihiks on kasvatada erakonna tugevust, kaalukust ja mõjukust nii palju, et pärast järgimisi valimisi moodustaksime valitsuse meie.»