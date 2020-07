Reinsalu ei kavatse Isamaa Parempoolsetega liituda

«Ei, mul niisugust kavatsust ei ole. Üks asi olid need mõned osundused, mis seal kirjas olid ja ma ütlesin, et osade asjadega ma olen nõus, osade asjadega ei ole nõus. Aga kindlasti ma pean mõistlikuks, et erakonnas niisugust vitaalset ja loovat poliitilist debatti viljeletakse. See pole halb, see on elusa ja tugeva organismi tunnus,» vastas Reinsalu küsimusele, kas ta kavatseb liituda Parempoolsete ühendusega.