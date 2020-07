Erikomisjoni liikmed tahavad näha advokaadibürooga sõlmitud lepingut, mis on kuulutatud asutusesiseseks kasutamiseks, tahavad kuulda selle eesmärkidest ja sõlmimise asjaoludest.

«Küsimusi selle lepingu kohta on kuhjunud palju ja Martin Helme avalikud kommentaarid nendele on sedavõrd väljakutsuvad, et riigikogu ei saa enam oodata korraliste istungiteni ning peab ministri välja kutsuma erakorraliselt. Erikomisjonide sekkumist vajab ministri komme olla väga retooriline, kuid mitte sisuline ning eirata riigivalitsemise häid tavasid ja pädevat nõu,» selgitas riigieelarve kontrolli erikomisjoni juht Jürgen Ligi (Reformierakond).