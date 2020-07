Reinsalu tõdes, et viirus maailmas, ja ka paljudes Euroopa riikides on kasvufaasis. Seega on välisministeeriumi tungiv soovitus vältida igasugust reisimist, välja arvatud nendesse riikidesse, kus nakkuskordaja on viimase kahe nädala jooksul alla 16 inimese 100 000 elaniku kohta.

Reinsalu tuletas meelde, et Eestil on rahvusvaheliste otselendude piirang, mille aluseks on põhimõte, et sihtriigis ei tohi nakkuskordaja olla üle 25. Kui inimesed ikkagi planeerivad lende, siis tuleb arvestada riskiga, et Eesti võib lennud peatada seoses viiruse leviku kasvuga, samuti on terviserisk ja ka sihtriik võib täiendavaid piiranguid seada.