Jüri Luik: USA kavatsus vähendada Euroopas üksuseid ei ole positiivne areng

«USA sõjaline kohalolek on Euroopa julgeoleku ja transatlantiliste suhete nurgakivi. USA püsivalt Euroopas paiknevate üksuste vähendamise kavatsus ei ole positiivne areng. Samas on alates 2014. aastast taas suurenenud USA sõjaline kohalolek ja mitme miljardilised investeeringud Euroopasse on olnud võtmetähtsusega Venemaa heidutamisel ja on seda ka edaspidi,» kirjutas Luik oma avalduses.