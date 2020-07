Eilses Facebooki otseülekandes selgitas ta, et Eesti peab menetluse raames oma positsioone USAs kaitsma ning märkis, et advokaadibüroo palkamise teemat on varem arutatud valitsuse kabinetinõupidamisel ning rahandusministeeriumile on omapoolse info edastanud nii välis- kui ka justiitsministeerium.