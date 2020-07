OTSEPILT ⟩ Peaminister Jüri Ratas kommenteerib päevakajalisi teemasid

«Eesti peab oma positsioone kaitsma USAs selle menetluse raames. See ongi põhjus, miks rahandusministeerium on selle valiku teinud,» põhjendas Ratas tänasel pressikonverentsil advokaadibüroo valikut. Ratase sõnul on arutatud teemat valitsuse kabinetinõupidamisel, rahandusministeeriumile on andnud omapoolse info nii välis- kui ka justiitsministeerium.

Opositsiooni palvele avalikustada maksumaksjale kolm miljonit maksva lepingu tingimused ehk küsimusele kas leping avalikustada või mitte, vastas Ratas, et hetkel on leping ametisiseseks kasutamiseks ning see on iga ministeeriumi ja ministri otsus, kas see avalikustada või mitte. Ratas lisas, et ministeeriumi praegust otsust on põhjendatud ärisaladusega.