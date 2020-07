Riigikogu liikmed tahavad Helmega rääkida USA õigusbürooga sõlmitud lepingust

«Rahapesu uurimiseks palgatud õigusbüroo usaldusväärsuse ja tausta kohta kerkinud kahtlused vajavad hajutamist,» kirjutas Sikkut. «Üleval on ridamisi vastuseta küsimusi, sealhulgas see, kas minister Helme on tegutsenud Eesti riigi huvides. On hädavajalik, et rahanduskomisjon koguneks ja saaks aru, mida see Eesti riigi nimel sõlmitud leping endast kujutab.»