Ehkki Ratase ülivõimas tulemus on valitsuse juhi puhul ootuspärane, on omaette nähtuseks Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) võtmeisikute aktiivsus. Ratase järel on enim meedias mainitud EKRE endist juhti, siseminister Mart Helmet, esikolmikusse on jõudnud ka erakonna praegune juht, rahandusminister Martin Helme.