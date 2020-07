Vabaerakond ja Elurikkuse Erakond tahavad jõuda ühinemisega ühele poole augustis

«Vabaerakonna ja ERE läbirääkimised on läinud üsna rahumeelselt ja koostöö vaimus, sest ühinemiseks on mõlemal poolel tugev tahe olemas,» ütles Läänemets. «Me oleme algusest peale keskendunud ühisosale ja nii ei ole tekkinud ka punaseid jooni, mida kumbki ei ole nõus ületama. Uue erakonna võimalikke nimevariante hetkel veel hääletatakse läbi. Kuid poliitiliste sihtide keskmes on keskkondlikkus. Keskkond, kogukond ja kodanikuühiskond on meie poliitilise programmi märksõnad.»