«Ühes tänases juhtkirjas nimetatakse Isamaas toimuvat Isamaa 3.0-ks. Mina lugesin ka seda teksti ning sellele alla kirjutanute nimesid ning pean ütlema, et pigem tuleb peale tunne, et tegu on Vabaerakond 2.0-ga. Ja võibolla, vaadates algatajaid, lisaks veel Res Publica 2.0-ga,» lausus Helme sotsiaalmeedias.