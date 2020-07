Tsahkna Isamaas toimuvast: nägu kaotamata ei saa mõlemad pooled seal jätkata

Tsahkna võrdles praegust protsessi enda loodud «Isamaa 2.0.» algatusega 2016. aastal, millest asja ei saanud ja millest lõpuks võrsus välja erakond Eesti 200. «Praegu on enamik tuumikust endised Res Publica taustaga inimesed. Ka neil on mõõt täis saanud sellest, et arutada iga päev erakonnas, kas samasooliste kooselu elavad inimesed on täisväärtuslikud inimesed või kas Eesti peaks olema suletud. Tinglikult võiks seda liikumist kutsuda nimega Res Publica 2.0, kuigi ka seal on Isamaa taustaga inimesed. Protsess on olnud väga loogiline ja neid küsimusi on erakonna sees küsitud päris tõsiselt, kui vaadata, mis poliitikat Isamaa valitsuses täide viib,» lausus ta.