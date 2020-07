Saarts: loodetavasti ei hakka Isamaa juhid erakonna olukorda pingestama

Sadakond Isamaa liiget asutasid parteisisese ühenduse Parempoolsed ja kirjutasid manifesti, milles märgivad, et viimastel aastatel on pandud Eestile edu toonud väärtused kahtluse alla.

«See manifest on ühelt poolt protest selle vastu, et Isamaa, olles valitsuses EKREga, on olnud sunnitud pealt vaatama seda, kuidas EKRE järk-järguliselt lammutab seda demokraatiamudelit ja neid alusväärtusi, millele Isamaa tegelikult üheksakümnendatel ja 2000ndate aastate alguses Eesti riigi rajas,» ütles Tõnis Saarts «Aktuaalsele kaamerale».

Teisest küljest on see protest selle vastu, et kaks järjestikust koalitsiooni Keskerakonnaga on Isamaale tähendanud vasakpoolsemat poliitikat, kui koalitsioonides, kus oldi koos Reformierakonnaga, arvas Saarts.

Ta lisas, et näib, nagu sooviks osa isamaalastest tagasi pöörduda juurte juurde, mil partei oli majanduspoliitiliselt liberaalne ning selgelt läände suunatud. Viimati oli sarnane rahulolematus parteis, kui tekkis Vabaerakond.