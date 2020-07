Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Katri Raik ei ole üllatunud, et Isamaa sees tekkis uus, poliitilisi muutusi tahtev siseühendus – veelgi enam, Raigi sõnul on isamaalased tüdinud sellest valitsusest ega arva, et see oleks nende parim ja ainus valik.