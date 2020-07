Aeg: kohute infosüsteemi muudatused kaitsevad eraandmebaaside eest

Raivo Aeg leiab, et selliseid eraandmebaase või mahukaid infokogusid valmistavad inimese asemel ette robotid ja nad teevad seda avaandmete põhjal. «Siinkohal ongi oluline eristada mõisteid «avalikud andmed» ja «avaandmed». Avaandmete puhul on lihtsustatult öeldes tegemist selliste avalike andmetega, mis on masinloetavad ja antud kõigile vabalt taaskasutamiseks mis iganes eesmärgil,» märkis Aeg.

Ta selgitas, et avalikud andmed on mõeldud inimesele. «Kohtupidamine peab olema ja on avalik ning kohtulahendite avalike andmete poolest eelnõu midagi ei muuda – need jäävad ka edaspidi Riigi Teatajas kättesaadavaks ja igaühele ligipääsetavaks,» rääkis Aeg.