Madison ELi kokkuleppest: košmaar, kui rumal saab inimkond olla

Kui peaminister Jüri Ratas rõõmustas eile edu üle Euroopa Liidu eelarvekõnelustel ja nimetas seda isegi imeks, siis europarlamendi saadik Jaak Madison (EKRE) leiab, et siin pole rõõmustada millegi üle. «Idioodid olete?» põrutab ta. «Minu jaoks on see ikka košmaar, kui rumal saab inimkond olla.»