Maaeluminister: suund on meil üks, aga vajadus täiendavate pingutuste järele erinev

«Arutelul kõneks olnud ökokavade rakendamisel näiteks on oluline jätta nimekiri avatuks, et liikmesriigid saaksid rakendada sekkumisi oma vajadusest lähtuvalt, milleks Eesti puhul oleks happeliste põllumaade lupjamine,» rääkis Aller.

Euroopa rohelise kokkuleppe keskmesse asetatud «Talust taldrikule» strateegia peaks pikemas perspektiivis suunama inimeste tarbimisharjumusi, et reageerida positiivselt eurooplaste püüdlustele tervisliku, õiglase ja keskkonnasõbraliku toidu järele.

Minister Alleri sõnul no Eesti suure hulga mahetootjate tõttu sellel teel juba olnud keskmisest edukam, millega tuleb uute toetuste rakendamisel kindlasti arvestada.

«Suund on meil üks, aga vajadus täiendavate pingutuste järele erinev,» lisas ta.

Ka leiab Aller, et ambitsioonika «Talust taldrikule» strateegia eesmärkide suunas liikumisel ei tohi unustada, et ühisel põllumajanduspoliitikal (ÜPP) ja ühisel kalanduspoliitikal (ÜKP) on kestliku toidussüsteemi tagamise toetamise kõrval ka teised erieesmärgid, lisaks tuleb ka arvestada kaasnevate sotsiaalmajanduslike aspektidega.