Mart Helme kriisireservist: ma ei loo oma eraarmeed

«On hea meel, et kaitseministeerium on aidanud kriisireservi teema fookusesse tõsta, ja kindlasti me kasutame seda võimalust,» ütes Helme. «Kogu küsimus on selles, et ministeeriumidel on oma vastutusala ja selle raames tuleb tagada nende ülesannete täitmine, mis on valitsuse otsusega kirja pandud. Siseministeeriumi ülesanne on siseturvalisuse tagamine,» selgita Helme.