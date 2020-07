OTSEPILT KL 15 ⟩ Martin Helmele antud aeg sai täis: Tanel Kiik jagab selgitusi

Rahandusministeerium on seisukohal, et toetusi jagav Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) kui toetusi rakendav riigiasutus ei saa teha hasartmängumaksu tulude arvelt väljamakseid projektidele, mis ei vasta hasartmaksumängu seaduses loetletud valdkondadele.

Vastava seaduse väljatöötajana leiab rahandusministeerium, kes omakorda toetub riigikontrolli märgukirjas toodud seisukohale, et toetatavaid valdkondi pole õigesti tõlgendatud ning seetõttu on hasartmängumaksust laekunud raha kasutatud seadust eirates.

Rahandusministeerium ei pea õigeks ka sotsiaalminister Tanel Kiige põhjendust, et toetuse saajatel on toetuse saamiseks õiguspärane ootus - võimalik on nendeks makseteks kasutada muid eelarvevahendeid. Ka riigikontroll nentis oma märgukirjas, et nende tegevusvaldkondade projekte, mida hasartmängumaksu seaduses pole loetletud, tuleks rahastada ministeeriumi muudest eelarvesummadest.