VIDEO ⟩ Solvunud Tanel Kiik ei jää Martin Helme nõusolekut ootama: rahandusminister läks minust mööda

«Õiguslikult on see ainumõistlik lahendus. Toetusi välja maksev Riigi Tugiteenuste Keskus ei allu vastavalt peaministri 2019. aasta maikuu korraldusele rahandusministrile, vaid riigihalduseministrile. Praegu on korralduse andnud rahandusministri asendaja (Raul Siem-EKRE, toim), kellel puudub selleks volitus ja see on õigusvastane,» ütles Tanel Kiik.