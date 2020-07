Katri Raik valitsuse maksutülist: mis mind üllatab, on peaministri otsustamatus valida pool

Ta meenutas, kuidas aasta tagasi üritas rahandusminister Martin Helme kangutada kohalt politseijuhti Elmar Vaherit. «Teadmata, et Vaheri lahkumist saab otsustada Vabariigi Valitsus, aga mitte kaks süvariigiga võitlevat ministrit,» lisas ta.



«Nüüd lasi seesama rahandusminister anda enda puhkuse ajal korralduse Riigi Tugiteenuste Keskusele, et milliseid sotsiaalministeeriumi rahaeraldisi ei tohi üle kanda. Tule taevas appi, oleks president Lennart Meri käsi laiutanud,» lausus Raik.



Ta märkis, et Riigi Tugiteenuste Keskus kuulub riigihalduse ministri vastutusvaldkonda, vastava korralduse allkirjastas peaminister Jüri Ratas mullu 1. mail. «Kui see korraldus enam ei kehti, võib sotsiaalminister saata enda otsekorralduse ka rahapesu tõkestajatele, et kuidas nemad peavad oma tööd korraldama,» lisas Raik.