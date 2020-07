Korb: ERJK kiusab Keskerakonda meelega

«ERJK otsus eirata Keskerakonna palvet ajatada 110 100 euro maksmist ei tulnud suure üllatusena. Sellises stiilis otsuseid on komisjon ka varem teinud,» leiab Mihhail Korb.

Tema arvates on üldlevinud praktika, et suurte trahvide puhul lepivad osapooled kokku maksegraafiku. «Praegu ei ole ühtegi põhjust kokkuleppest keelduda, eriti arvestades asjaolu, et praegusel juhtkonnal ei ole mingit pistmist 2014. aasta sündmustega, mis põhjustasid trahvi,» märkis Korb.