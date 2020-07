Jaak Aab valitsuse maksetetülist: eks see paras sasipundar ole

«Ma olen mõlema ministriga suhelnud ja lugenud ka dokumente - eks see paras sasipundar ole. Ma olen ka varem öelnud, et teatud määral on mõlemal õigus,» rääkis Aab Postimehele.

Ta selgitas, et rahandusministril on õigus teha järelevalvet ning juhtida tähelepanu maksuraha kasutamise seadusele vastavusele. «Konkreetset raha jagatakse hasartmängumaksu seaduse alusel ja seal on loetletud ka kasutuse otstarve,» selgitas Aab. «Riigikontroll viitas ka, et kas tuleks seadust täpsustada või leida rahastus teistest vahenditest.»

Aab peab riigihalduse ministrina Kiige ja Helme erimeelsusega tegelema, sest väljamakseid tegev Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) kuulub tema haldusalasse. RTK on praegu vaidlusalused väljamaksed kolmele MTÜ-le peatanud. «See kiri tuli RTK-le eelmine nädal, kui ma olin puhkusel. Kahju, et rahandusministeerium minuga enne selle kirja saatmist ei rääkinud,» nentis ta.

Aab kinnitab, et ta kaalub läbi mõlema poole argumendid. «Kuna on olemas õiguslik ootus, siis peaks esialgu nende maksetega jätkama. Mis edasi saab, on vaidluse koht, aga konkreetsete maksete puhul, mis pidid eelmisel nädalal toimuma, tuleb jätkata,» leiab Aab.